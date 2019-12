La Fiorentina cerca rinforzi nel Milan: quattro rossoneri nel mirino

Calciomercato Milan: la Fiorentina ha messo nel mirino quattro giocatori rossoneri. Tra esuberi e scadenze di contratto: ecco tutti gli obiettivi.

La Fiorentina naviga in acque molto mosse, e Vincenzo Montella rischia l’ennesimo esonero della sua carriera. Risultati disastrosi ed una posizione in classifica che si fa preoccupante, con la retrocessione che non è poi così distante.

Crescono i rammarici per lo stesso Milan, che ha regalato tre punti alla Fiorentina qualche mese fa a San Siro, subendo una grave lezione. Erano i rossoneri allenati da Marco Giampaolo, ormai un brutto ricordo fortunatamente. Ma proprio al Milan guarda la dirigenza viola per rinforzarsi durante la sessione di gennaio. Secondo calciomercato.com ci sono almeno quattro giocatori rossoneri nel mirino.

Il presidente Rocco Commisso ha grandi ambizioni per la sua Fiorentina, e al suo primo anno da proprietario non ci pensa minimamente alla possibilità di lottare per la retrocessione. Ed è per questo che a gennaio ha fatto sapere che farà diversi acquisti per rinforzare la squadra.

Calciomercato | La Fiorentina vuole 4 giocatori del Milan

L’obiettivo più importante di tutti cercato dal Milan è Giacomo Bonaventura, il quale ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e non ha ancora rinnovato. Un accordo non trovato ancora con Mino Raiola, ma probabilmente nemmeno particolarmente discusso per il momento. Difficilmente, se non impossibile, che il Milan si lasci scappare un giocatore dell’importanza di Jack, grazie al quale si sta rialzando dal periodo di crisi. Un rinnovo ci sarà certamente, si attende solo il momento giusto.

Gli altri tre nomi sono probabilmente più fattibili. Su tutti Fabio Borini e Ricardo Rodriguez. Ma entrambi, il secondo più del primo, sono legati ad una permanenza di Montella. È proprio il tecnico che li avrebbe chiesti come rinforzi.

L’altro nome è quello di Davide Calabria, retrocesso nelle gerarchie di Pioli a “causa” di un ritorno al top di Andrea Conti. Si valuteranno prossimamente i rendimenti di Calabria se e quando verrà chiamato in causa. Ma non è fantamercato pensare che, di fronte ad un’offerta interessante, possa lasciare il Milan. La valutazione sarebbe intorno ai 15 milioni, almeno questo filtra dalle ultime indiscrezioni. Si vedrà più avanti se girano o meno queste cifre.

