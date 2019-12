Wegerup: “Ibrahimovic tra Milan e Napoli. Non ha fretta di decidere”

Novità sul futuro di Zlatan Ibrahimovic direttamente dalla giornalista svedese Jennifer Wegerup. Le ultime sul possibile ritorno dell’attaccante al Milan.

La giornalista svedese Jennifer Wegerup, molto vicina a Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportmediaset nella quale ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante accostato al Milan.

Partiamo da una certezza: “Ibra adesso si gode l’attenzione, che gli piace tanto. Ha sofferto in USA. Ora gode. I titoli, tutti parlano e scrivono di lui. Non ha fretta, aspetta e si guarda attorno”.

Secondo la Wegerup, non ha ancora deciso: “Pieno di dubbi no, ma cosa fatta non è. Questa sarà il suo ultimo club. In Svezia non giocherà mai più. Finirà la carriera in Italia, vuole il contratto perfetto e che tutto sia perfetto. Tutto ruota attorno alla carriera di Zlatan, non decide la moglie e nessun altro”.

Calciomercato Milan | Wegerup sul futuro di Ibrahimovic

L’offerta del Milan è di 6 mesi, più opzione per il prossimo anno in caso di raggiungimento del quarto posto. Ma Ibra vuole più garanzie: “Lui vuole 18 mesi, non si accontenta di 6. La cosa più importante sarà il fatto di arrivare con l’amore della gente, accolto da chi lo ama”.

Sull’opzione Napoli: “Sì, ci credo, è una possibilità. Nell’ottobre 2010 elogiò Napoli per l’atmosfera del San Paolo e per la città. Non ha mai giocato in Sud Italia. È vero che si è trovato bene a Milano, ma c’è l’interesse per Napoli per Maradona, essere il suo erede”.

Infine sulle tempistiche di una decisione, che pare non arriverà in tempi brevi: “Non credo entro questa settimana. Zlatan non avrà tutta questa grande fretta. Anche dopo Natale, assolutamente. Non ha fretta. Perché sbrigarsi se le cose non sono risolte? I club hanno fretta, lui meno”.

