Calciomercato Milan, scambio Paquetà-Paredes col PSG? – VIDEO

Lucas Paquetà era atteso ad una stagione da protagonista dopo i positivi primi mesi al Milan, ma in questa stagione non è ancora riuscito a lasciare la propria impronta. Tra equivoci tattici, prestazioni altalenanti e qualche problema fisico il centrocampista brasiliano non sta facendo il salto di qualità che ci si aspettava. Presto per le bocciature, trattandosi di un giovane arrivato in Italia da meno di un anno, ma intanto circolano voci di calciomercato che non escludono una sua cessione. Tra le opzioni emerse anche quella di un trasferimento al Paris Saint-Germain nell’ambito di uno scambio con Leandro Paredes, centrocampista che farebbe comodo ai rossoneri. Paquetà al PSG ritroverebbe Leonardo, colui che lo ha portato al Milan.

