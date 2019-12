Ag. Kessie: “Futuro? Non escludo niente. Valuteremo eventuali offerte”

L’agente di Franck Kessie ha messo dubbi sul futuro al Milan del centrocampista ivoriano. Rivelando che prenderanno in considerazione nuove offerte.

Dopo l’intervista a Franck Kessie, parla anche il suo agente. Ma stavolta relativamente al futuro è più enigmatico: “Non escludo niente, prenderemo in considerazione eventuali offerte”.

George Atangana ci va giù pesante, e non si risparmia parlando del futuro di Franck Kessie. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha raccontato anche un retroscena passato, su una trattativa con il Napoli: “Qualche anno fa c’è stata una trattativa, era ad un passo dal Napoli, poi non se n’è fatto niente”.

E tornando al presente, c’è ancora il Napoli sulle sue tracce. Anche e soprattutto per via dell’arrivo di Gattuso in panchina, che stima molto il centrocampista ivoriano: “Ho sentito Gattuso per fargli i complimenti. È vero che il mister ha stima del ragazzo, ma non si può associare sempre il suo nome a quello di Kessié”.

Ma Kessie è un giocatore di proprietà del Milan, che lo ha intergrato in squadra nonostante lo scarso impegno in allenamento rilevato e punito da mister Stefano Pioli. Ha un contratto fino al giugno 2022. L’agente però ha riferito: “Lo vedo ancora al Milan, ma non escludo niente. Il mercato di gennaio sta per arrivare, se dovesse arrivare qualcosa la prenderemo in considerazione“.