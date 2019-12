Calciomercato Milan, sondaggi per Todibo e Mandzukic – VIDEO

La dirigenza del Milan non vuole farsi trovare impreparata per l’inizio della sessione di gennaio del calciomercato e si sta già muovendo per alcuni obiettivi. Per la difesa piace molto Merih Demiral, ma l’alta valutazione del cartellino fatta dalla Juventus spinge i rossoneri a cercare alternative. È spuntato il nome di Jean-Clair Todibo, centrale francese classe 1999 per il quale sono stati avviati dei contatti con il Barcellona. Si vocifera già di un’offerta da circa 8 milioni di euro. A proposito di Juventus, il Milan ha fatto un sondaggio per Mario Mandzukic. Il centravanti croato è ritenuto un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic, il quale deve ancora decidere se accettare o meno l’offerta rossonera.

Ibrahimovic temporeggia, il Milan contatta Mandzukic: la situazione