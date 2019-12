Gattuso, quante richieste: rifiutate 18 squadre prima del Napoli

L’ex allenatore rossonero Gennaro Gattuso, ormai neo tecnico del Napoli, avrebbe rifiutato un numero enorme di proposte.

Gennaro Gattuso ha iniziato con grande umiltà ed entusiasmo la nuova avventura al Napoli. Ma prima di dare l’ok all’offerta di Aurelio De Laurentiis ne ha rifiutate altre.

Addirittura, secondo l’indiscrezione de La Repubblica, l’allenatore ex Milan sarebbe stato contattato da ben 18 squadre dall’estate scorsa ad oggi.

Gattuso ha detto no a tutte le suddette proposte, accettando solo le lusinghe del Napoli. L’idea di allenare un club di prima fascia, con una rosa in difficoltà ma ricca di qualità, ha convinto Rino a ricominciare la sua carriera in panchina.

Il rapporto tra Milan e Gattuso si era interrotto consensualmente a fine maggio scorso, dopo la fine del campionato 2018-2019. Il tecnico calabrese era stato accostato e seguito da diversi club.

Tra le squadre che Gattuso avrebbe rifiutato spuntano anche alcuni nomi di rilievo. Genoa e Sampdoria in Serie A, il Valencia in Spagna, il Guangzhou in Cina e pure un paio di proposte dalla Russia.

Un Gattuso richiestissimo e dalla nomea internazionale che però ha scelto di pazientare. Una decisione che ha premiato, visto che a dicembre è stato il Napoli a chiamarlo, squadra con cui potrà anche riassaporare l’aria della Champions League.

