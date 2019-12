Verso Milan-Sassuolo: la probabile formazione rossonera

La probabile formazione del Milan contro il Sassuolo, match di domenica pomeriggio a San Siro. Stefano Pioli sta valutando l’11 rossonero da schierare titolare.

Domenica il Milan festeggerà i 120 anni della sua storia, ma prima cè da giocare una partita importantissima contro il Sassuolo, che non arriverà certo a San Siro per guardare tutti i giocatori leggendari che ci saranno allo stadio.

Festeggiamenti a parte, la squadra di Stefano Pioli ha l’obbligo di trovare il terzo successo consecutivo, dopo le belle prestazioni vincenti contro Parma e Bologna. Ancora un’emiliana sulla strada del Milan, quei neroverdi che tanto male hanno fatto ai rossoneri nel recente passato. A tre giorni dal match, proviamo ad ipotizzare la probabile formazione del Milan per il match di domenica pomeriggio, ore 15, a San Siro.

TOTY FUT FIFA 20: ECCO COME VOTARE

Milan Sassuolo | probabile formazione Pioli

In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui nessun dubbio nemmeno tra i quattro difensori: Andrea Conti e Theo Hernandez sugli esterni (attenzione che il francese è diffidato, e deve stare attento se non vuole saltare il match contro l’Atalanta). I centrali saranno Musacchio-Romagnoli.

Qualche dubbio in più a centrocampo: un solo ballottaggio, ancora tra Franck Kessie e Rade Krunic. Nelle ultime due partite ha giocato l’ivoriano, ma il bosniaco si sta dimostrando affidabile e potrebbe anche avere una chance. Resta Kessie però il favorito. Completeranno il centrocampo Ismael Bennacer e Giacomo Bonaventura. Ancora in panchina Lucas Paquetà, il brasiliano è tornato la settimana scorsa da un piccolo infortunio, ma il suo ingresso a partita in corso non ha convinto.

Nel tridente Jesus Suso e Hakan Calhanoglu giocheranno sugli esterni, con Krzysztof Piatek centravanti. Nessun cambio rispetto alle ultime due formazioni titolari, almeno sembra questa la probabile formazione del Milan per il match di domenica contro il Sassuolo. Un solo dubbio, a centrocampo, per il resto non ci saranno grosse novità rispetto alle ultime due sfide.

Probabile formazione del Milan contro il Sassuolo:

(4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie (Krunic), Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

TODIBO, NON SOLO NEL MILAN: È NEL MIRINO DI 4 SQUADRE