Napoli, primi contatti per Kessie: la posizione del Milan

Il Napoli ha avviato i contatti con l’entourage di Franck Kessie in vista del calciomercato di gennaio 2020. Il Milan è disposto ad ascoltare eventuali offerte congrue.

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli e in queste settimane avrà modo di conoscere bene la squadra, così da capire cosa funzioni e cosa no. Poi ci sarà un confronto con la società per decidere le mosse nel calciomercato di gennaio 2020.

Una delle possibili richieste di Rino è l’acquisto di un centrocampista e da giorni circola il nome di Franck Kessie. L’ivoriano un giocatore molto gradito al nuovo tecnico azzurro, che lo ha allenato al Milan e ne apprezza le qualità. Non è escluso che il club campano possa effettivamente fare un tentativo per assicurarsi l’ex mediano dell’Atalanta.

Calciomercato Milan, il Napoli ci prova per Kessie?

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, spiega che il Napoli ha avviato i primi contatti con l’entourage di Kessie. Il Milan è disposto a cedere il calciatore nel caso in cui dovesse arrivare una buona offerta. Non ha uno status da incedibile, nonostante sia tornato titolare nelle ultime partite di campionato.

Il centrocampista rossonero ha un valore residuo a bilancio da circa 16 milioni di euro, è ipotizzabile che il Milan parta da una richiesta di 25 milioni per cederlo. Considerando il rendimento non entusiasmante del giocatore in questa stagione, non sarà facile ottenere tale cifra. Tuttavia, con l’inserimento di bonus in una eventuale trattativa un accordo si può trovare.

Il Napoli farà le proprie valutazioni e non bisogna dimenticare che anche altre società monitorano la situazione di Kessie. Soprattutto dalla Premier League possono arrivare delle richieste per il mediano ex Atalanta. Il Milan verificherà le eventuali offerte prima di prendere una decisione definitiva.