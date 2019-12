Coppa Italia, cambia l’orario di Milan-SPAL

Cambia l’orario della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Milan-SPAL non si giocherà alle ore 17:30, bensì alle ore 18. La data resta mercoledì 15 gennaio.

La Lega Calcio tre giorni fa ha ufficializzato date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan giocherà, in gara secca, a San Siro contro la SPAL. Oggi però è stato diramato un nuovo comunicato relativamente al cambio d’orario.

Milan-SPAL si giocherà sempre mercoledì 15 gennaio, ma l’orario è stato posticipato di mezz’ora: anziché alle 17:30, si giocherà alle ore 18. La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, e in streaming sull’app Rai Play.

Non cambia molto per i tifosi, per i quali non sarà comunque semplice recarsi allo stadio visto l’orario pomeridiano. Ricordiamo che la vincente di Milan-SPAL affronterà nei quarti la squadra che passerà il turno tra Torino e Genoa.

