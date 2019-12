Il Milan deve ancora avanzare la propria offerta di rinnovo a Giacomo Bonaventura, che ha un contratto in scadenza a giugno 2020. Le ultime notizie da Sky Sport.

Giacomo Bonaventura punta a convincere il Milan a rinnovargli il contratto. A suon di buone prestazioni intende guadagnarsi il prolungamento oltre la scadenza di giugno 2020.

Sembra sulla buona strada, visto che nelle ultime tre partite è tornato titolare e ha segnato 2 gol importanti. Contro il Napoli ha permesso ai rossoneri di ottenere un pareggio e dunque un punto prezioso, invece a Bologna ha realizzato la rete del 3-1. Ha ricevuto molti elogi, sia dai tifosi che da mister Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, il Milan non ha ancora avanzato un’offerta di rinnovo a Bonaventura. Ciò non significa che Jack non firmerà un nuovo contratto, visto che il club lo stima e sta apprezzando le sue prestazioni. Probabilmente la società preferisce prendere del tempo per valutare meglio il suo rendimento e la tenuta fisica.

Il numero 5 rossonero ha avuto più di qualche infortunio in queste stagioni ed è normale fare delle valutazioni. A Bonaventura non rimane altro che convincere sul campo attraverso buone performance. Se continuerà a giocare come fatto recentemente, da Casa Milan una proposta ufficiale arriverà di sicuro. È un giocatore di buone qualità ed esperienza, pertanto può fare comodo pure in futuro. Possibili contatti con Mino Raiola entro fine anno per discuterne.

