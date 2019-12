Calciomercato Milan: apertura del Barcellona alla cessione di Jean-Claire Todibo. Ma ad una condizione specifica: l’inserimento di una clausola di re-compra.

Il Milan deve pensare al finale di questa prima parte di campionato, affrontando da qui alla prossima settimana Sassuolo a San Siro e Atalanta in trasferta. Poi inizia il riposo per calciatori e allenatore, ma si darà il via al calciomercato.

Però tra idee e qualche trattativa potenziale, la dirigenza del Milan ha già avuto parecchio lavoro. Uno dei nomi recentemente accostati è quello di Jean-Claire Todibo, 22enne difensore centrale di proprietà del Barcellona, messosi in mostra recentemente anche a San Siro.

Secondo indiscrezioni dalla Spagna, precisamente dal Mundo Deportivo, ci sarebbe stata un’apertura del Barcellona alla cessione di Todibo. Ma ad una condizione specifica: l’inserimento della clausola di re-compra, che permette ai blaugrana di fissare una cifra per il riacquisto entro un tot di anni da stabilire insieme al club che acquista il calciatore.

Una clausola molto nota in Spagna, utilizzata negli ultimi anni anche in altri paesi. Una delle operazioni di re-compra più note degli ultimi anni è stata quella relativa a Alvaro Morata, ceduto dal Real Madrid alla Juventus, e riacquistato due stagioni dopo.

Vedremo se il Milan tenterà un approccio con il Barcellona per Todibo. Quel che è certo è che in via Aldo Rossi dovranno valutare attentamente la ricerca del difensore centrale, visto che attualmente ci sono solo Musacchio-Romagnoli a disposizione, più l’incognita Caldara e il giovane Gabbia.