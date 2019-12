Napoli Parma rischio rinvio | il debutto di Gattuso può saltare

Napoli-Parma è a rischio rinvio. Le condizioni climatiche hanno danneggiato il San Paolo. Ecco il punto della situazione

In tutta Italia è allarme maltempo in questi giorni. Anche a Napoli, dove anche oggi sono previsti temporali e forti piogge. Ecco perché, stando a quanto scrive Il Mattino, la gara di oggi contro il Parma è a rischio rinvio.

Il capoluogo campano è fra le città più colpite nelle ultime ore. Ieri la pioggia ha causato diversi danni nel centro e anche all’impianto del San Paolo, tutt’altro che adatto a situazioni di emergenza come questa.

Stando a quanto riporta il quotidiano campano, la copertura dello stadio di Fuorigrotta è danneggiata con cupolini a rischio caduta in tribuna. Alle 12 è stata fissata la riunione fra il Gos e il comune per stabilire se l’impianto è agibile o meno per la partita di oggi Napoli-Parma.

Debutto di Gattuso a rischio

Rino Gattuso in settimana si è insidiato sulla panchina del Napoli al posto di Carlo Ancelotti. Mercoledì il giorno della presentazione e si è messo subito al lavoro per rimettere in piedi la stagione azzurra.

Oggi era previsto il suo debutto sulla panchina dei partenopei ma ora è a rischio a causa delle condizioni climatiche e dell’impianto di Fuorigrotta. Potrebbe quindi essere posticipato l’esordio di Rino, che torna ad allenare dopo i 18 mesi intensi al Milan.

Il tecnico calabrese si è detto molto felice per questa opportunità. Prende il posto di Ancelotti, il suo padre calcistico. Fra i due c’è stato un confronto e probabilmente Carletto gli avrà dato qualche consiglio.

Il Napoli torna al 4-3-3

Una cosa è certa: con Gattuso il Napoli tornerà al 4-3-3, modulo che ha fatto le fortune di Maurizio Sarri. Lo stesso sistema di gioco che ha utilizzato sempre al Milan. Ci sono dubbi per quanto riguarda il centrocampo, con Allan pronto a fare il Bakayoko.

Insigne dovrebbe tornare nel suo ruolo di ala a sinistra, Mertens si gioca il posto con Llorente e Callejon con Lozano. A proposito di Callejon: lo voleva fortemente al Milan, ora si ritrova ad allenarlo.

C’è molta curiosità per sapere quali sono le scelte di formazione di Gattuso. Speriamo di poterlo vedere all’opera oggi al San Paolo. Si deciderà tutto alle 12:00 alla riunione fra il gos e il comune.