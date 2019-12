Milan Sassuolo | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Come e dove vedere Milan Sassuolo in diretta tv e streaming, partita in programma domenica all 15:00 e valida per la 16^ giornata di Serie A

Milan–Sassuolo è una gara fondamentale per la stagione dei rossoneri. Dopo le vittorie contro Parma e Bologna, la squadra di Stefano Pioli è alla ricerca del terzo successo di fila. Un’occasione da non fallire per festeggiare al meglio l’anniversario numero 120 della nascita del club.

A San Siro sarà una grande festa con tanti ospiti e con un programma ben preciso. Allo stadio sono previsti 60mila spettatori: l’ennesimo forte segnale da parte dei tifosi, che restano molto legati alla squadra nonostante il momento negativo. Con una vittoria, però, il Milan potrebbe svoltare il proprio anno.

Dove vedere Milan Sassuolo in diretta tv

Milan Sassuolo si gioca all 15:00 di domenica e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. La partita sarà visibile sui canali dell’emittente satellitare dedicati alla Serie A e anche su Sky Sport. Come sempre ci sarà un ampio pre partita e post partita.

Sarà interessante seguire la partita anche per la festa del 120° anniversario. Probabilmente ci sarà modo di ascoltare la voce di qualche protagonista o magari degli ospiti presenti a San Siro.

Se non avete la possibilità di seguire la sfida in diretta tv, c’è la possibilità di vederla in streaming. Per tutte le informazioni, continuate a leggere.

Milan Sassuolo in streaming

Sky propone a tutti gli abbonati la possibilità di accedere al proprio pacchetto tramite l’applicazione Sky Go, scaricabile gratuitamente su tutti gli store, sia Android che iOS.

In questo modo i tifosi del Milan possono vedere Milan Sassuolo comodamente sul proprio cellulare, tablet o anche pc e smart tv. Una soluzione importante per chi magari trascorrerà la domenica fuori casa ma non vuole perdersi la gara.

Se non sei abbonato a Sky e non sai come vedere la partita, c’è l’alternativa Now TV, la web tv di Sky.

Le probabili formazioni

Milan(4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.