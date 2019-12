Milan Sassuolo | quote, pronostici e statistiche della partita

Quote e pronostici della partita di Milan Sassuolo. Tutte le statistiche della partita di domani a San Siro

Il Milan, reduce da due vittorie di fila contro Parma e Bologna, torna in campo domani. A San Siro arriva il Sassuolo di De Zerbi, una squadra che propone un buon calcio e che ha ottenuto di recente dei buoni risultati.

Su tutti, il pareggio a Torino contro la Juventus per 2-2. Una partita quella di grande personalità dei neroverdi. Che però hanno diversi punti deboli e il Milan dovrà essere abile a sfruttarli.

Stefano Pioli ha portato nuove idee e nuova mentalità in queste settimane. Sta facendo un buon lavoro ma adesso è arrivato il momento di dare una sterzata alla stagione. Con altri tre punti potrebbe esserci finalmente la svolta.

MILAN SASSUOLO, DOVE VEDERLA IN STREAMING

Le quote di Milan Sassuolo

I Bookmakers danno per favorito il Milan con una quota molto bassa per l’1. Infatti la vittoria dei rossoneri è data a 1.57. Il pareggio invece è a 4.25, mentre il 2, cioè il successo del Sassuolo, è a 5.75. Una quota molto alta per i neroverdi.

Stando a queste quote, la vittoria del Milan appare scontata. In realtà è molto più difficile di come sembra. Il Sassuolo è una squadra temibile sotto diversi punti di vista e Pioli dovrà fare molta attenzione.

Occhio soprattutto a Boga, l’uomo in più dei neroverdi. Sarà un pomeriggio molto duro per Andrea Conti, che però ha dimostrato di essere in grande crescita in fase difensiva. Straordinaria la sua prestazione su Gervinho a Parma due settimane fa.

Ecco le quote di Milan-Sassuolo:

1 – 1.57

X – 4.25

2 – 5.75

IBRAHIMOVIC AL MILAN: TUTTE LE ULTIME NEWS

Le quote dei marcatori

Krzysztof Piatek è quello con la quota più bassa per quanto riguarda i marcatori: 2.00. Tornato al gol col Bologna, è galvanizzato e potrebbe ripetersi. Dopo di lui due giocatori degli emiliani, Berardi (che contro il Milan ha uno score interessante) e Ciccio Caputo.

Leao e Bonaventura seguono i due neroverdi: il primo dovrebbe partire dalla panchina, il secondo invece sarà titolare a centrocampo (anche lui in gol a Bologna).

Poi Suso, Boga e Calhanoglu in questa lista di marcatori. Andiamo a vedere nello specifico le quote di tutti i nomi appena fatti.

Piatek (Milan) – 2.00

Berardi (Sassuolo) – 3.50

Caputo (Sassuolo) – 3.50

Leao (Milan) – 3.50

Bonaventura (Milan) – 4.00

Suso (Milan) – 4.00

Boga (Sassuolo) – 4.50

Calhanoglu (Milan) – 4.50

Rebic (Milan) – 4.50

Le statistiche del match

Negli ultimi cinque incontri a San Siro fra rossoneri e neroverdi, quattro vittorie per i rossoneri e un pareggio.

Il risultato più frequente di questa partita è il 2-1. Il match col maggior numero di gol è quella della stagione 2016/2017: rimonta incredibile dei rossoneri con gol di Locatelli e di Paletta all’ultimo respiro.

Ora vediamo le statistiche generali della sfida a San Siro fra le due squadre: