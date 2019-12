Milan Memories – 2 ottobre 2016: Locatelli in lacrime, Paletta completa la rimonta

Un tuffo nel passato rossonero: il ricordo di un successo del Milan sul Sassuolo, avvenuto pochi anni fa con una splendida rimonta.

Domenica il Milan ospita il Sassuolo. Terza gara consecutiva contro una formazione emiliana, con la speranza di ottenere anche la terza vittoria di fila.

I rossoneri sono in risalita, mentre gli emiliani hanno bisogno di punti e certezze in chiave salvezza. Eppure il match Milan-Sassuolo in passato ha regalato emozioni, rimonte e risultati inaspettati.

La redazione di MilanLive.it ricorda oggi un precedente tra queste due squadre che risale a qualche stagione fa. Una vittoria clamorosa del Milan, che sia di buon auspicio in vista dell’incontro di domenica 15 dicembre alle ore 15 del pomeriggio.

Milan-Sassuolo, il precedente: la clamorosa rimonta targata Paletta

Il precedente risale al 2 ottobre 2016-2017. Il Milan di Vincenzo Montella sta cercando un posto ‘al sole’ in zona Europa. Il Sassuolo di Eusebio Di Francesco cerca di mantenersi come la rivelazione del torneo.

A San Siro si disputa una partita dalle mille sorprese e sfaccettature. Tant’è che il Milan inizia forte e sembra poter dominare: al 9′ Bonaventura con un’azione personale conclusa con un gran destro porta avanti i rossoneri.

Un idillio che dura poco: il Sassuolo gioca bene e approfitta delle dormite difensive del Milan. Politano pareggia poco dopo, dribblando anche Donnarumma e regalando il momentaneo 1-1.

La furia del Sassuolo impazza ad inizio ripresa. In pochi minuti prima Acerbi e poi Pellegrini fulminano Donnarumma. San Siro è ammutolito: il piccolo club emiliano conduce per 3-1 in casa del Milan.

Ma la gara è tutt’altro che finita. Un rigore generoso la riapre al 24′: Niang va giù in area avversaria, Bacca non sbaglia dal dischetto ed il Milan comincia a crederci.

La rimonta si completa e diventa leggendaria nel finale. Al 28′ Manuel Locatelli, rivelazione di quel Milan giovane e nuovo, trova un sinistro pazzesco dal limite che batte Consigli. 3-3 e lacrime per il talento classe ’98 che commuovono i tifosi.

E per definire il tutto ci pensa Gabriel Paletta. A 12′ dal termine l’argentino sale in cielo e stacca in rete il pallone del 4-3 finale. Una vittoria incredibile frutto di cuore, grinta e orgoglio. Per un Milan forse non prestigioso ma che scaldò i cuori della gente.

Il tabellino del match:

MILAN: Donnarumma; Abate, Paletta, Gomez, De Sciglio; Kucka, Montolivo (dal 60′ Locatelli), Bonaventura; Suso, Bacca (dal 83′ Poli), Luiz Adriano (dal 46′ Niang). All. Montella.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Antei, Acerbi, Letschert; Pellegrini (dal 82′ Iemmello), Magnanelli, Mazzitelli (dal 67′ Biondini); Politano, Defrel, Adjapong (dal 78′ Ricci). All. Di Francesco.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Marcatori: 9′ Bonaventura, 10′ Politano, 54′ Acerbi, 56′ Pellegrini, 58′ Bacca rig., 73′ Locatelli, 78′ Paletta.

