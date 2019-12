La diretta live di Milan Sassuolo, valida per la 16^ giornata di Serie A. Gli aggiornamenti minuto per minuto in tempo reale direttamente da San Siro

33′ – Gol annullato dal VAR per un fallo di mano di Kessie prima che il pallone arrivasse a Theo.

31′ – GOL DEL MILAN! ANCORA THEO HERNANDEZ! SINISTRO DEVIATO SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D’ANGOLO.

28′ – Il Milan sta crescendo. Stavolta è Calhanoglu ad essere pericoloso, ma l’impatto col pallone non è dei migliori.

21′ – Problemi fisici per Kessie ma nulla di grave.

15′ – Straordinaria azione di Boga che arriva a tu per tu con Donnarumma: Gigio capisce tutto e para.

14′ – Milan pericoloso: Bonaventura calcia da fuori area, sulla ribattuta arriva Kessie che non riesce a ribadire in porta.

10′ – Bene il Sassuolo in questo inizio di partite, il Milan fa fatica.

1′ – INIZIATA!

Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN SASSUOLO | DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

MILAN SASSUOLO: QUOTE, PRONOSTICI E STATISTICHE

Una sfida cruciale per la stagione del Milan. Oggi alle 15:00 si gioca contro il Sassuolo: è la terza partita di fila contro una squadra emiliana dopo Parma e Bologna. A San Siro è grande festa per l’anniversario numero 120.

Ci sono 60mila spettatori e il Milan deve vincere ad ogni costo. Con i tre punti la classifica potrebbe avere un sapore diverso. C’è la possibilità di superare il Napoli, sconfitto ieri al San Paolo contro il Parma.

In questo articolo seguiremo la partita in tempo reale e vi aggiorneremo con cronaca, risultato e tabellino. Una sfida da non perdere perché è fondamentale per la stagione rossonera. Pioli ha già scelto la formazione che è la stessa che ha battuto Parma e Bologna.