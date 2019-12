Domenica a San Siro sfida Milan-Sassuolo e i rossoneri saranno chiamati a dare seguito alle vittorie ottenute contro Parma e Bologna. Stefano Pioli non dovrebbe fare cambiamenti di formazione. Nel suo 4-3-3 il quartetto Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez sarà confermato in difesa davanti a Donnarumma. A centrocampo Bennacer in regia con Kessie e Bonaventura mezzali, mentre in attacco gli esterni Suso e Calhanoglu supporteranno Piatek. Roberto De Zerbi risponderà con lo stesso modulo. Turati o Pegolo in porta; difesa con Toljan, Marlon, Romagna e Kyriakopoulos. In mediana Djuricic, Magnanelli e Locatelli. Tridente offensivo composto da Berardi, Caputo e Boga.

