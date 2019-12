Theo Hernandez era diffidato: con l’ammonizione rimediata in Milan-Sassuolo scatta la squalifica. Il francese non sarà a disposizione per l’Atalanta

Ingenuità di Theo Hernandez nel corso di Milan–Sassuolo. Intorno alla mezz’ora del match, il terzino francese si è fatto ammonire per un fallo inutile dopo nella metà campo avversaria su Domenico Berardi. Per lui è la quinta ammonizione, quindi scatta la squalifica.

Theo infatti era diffidato e quindi con questa ammonizione scatta automaticamente la squalifica. Una brutta tegola per Stefano Pioli perché non potrà schierare il giocatore in Atalanta-Milan della prossima giornata.

Una perdita molto pesante per il Milan, che non avrà a disposizione il suo miglior giocatore in questo momento. Un’ammonizione che poteva sicuramente risparmiarsi visto che non serviva il fallo in quella zona del campo.

Milan senza Theo Hernandez: come giocherà?

La soluzione più semplice e naturale per sostituire Theo Hernandez è Ricardo Rodriguez. Molto probabilmente Pioli manderà lui in campo a Bergamo contro l’Atalanta. Un giocatore importante per qualità e personalità ma spesso criticato per la poca spinta.

In effetti Theo Hernandez garantisce grandi folate offensive con la sua fisicità e forza. Rodriguez invece è un terzino completamente diverso: spinge meno ma è più attento in fase difensiva ed è più “razionale”.

Per il Milan è importante avere un giocatore del genere in panchina. Infatti Ricardo medita sul possibile addio a gennaio. Il Napoli di Gattuso lo accoglierebbe a braccia aperte. Il suo agente in settimana ha aperto a questa ipotesi nel nome della grande stima del neo tecnico azzurro per lo svizzero.

Il Milan si aspetta l’offerta giusta. Intanto lo schiererà a Bergamo contro l’Atalanta, una delle partite più difficili di tuto l’anno. Riuscirà a non far sentire la mancanza di Theo?

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.