Castrovilli svela: “Kakà idolo, avevo simpatie milaniste”

Milan, Gaetano Castrovilli svela il suo passato milanista. Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, la stella della Fiorentina parla dei suoi idoli e rivela il tutto.

Infanzia rossonera per Gaetano Castrovilli. Il gioiello classe 97 della Fiorentina, autentica rivelazione di questa stagione, ha infatti confessato una vecchia simpatia per il Milan.

Il tutto è venuto fuori nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Quando gli è stato chiesto dei suoi idoli di giovetù, la risposta è inconfutabile: “Ronaldinho e Kakà”. Ed è poi lo stesso centrocampista a scherzarci su: “Avevo simpatie milaniste, si capisce vero”.

Castrovilli ha poi parlato anche di Vincenzo Montella fortemente in bilico in casa viola: “Ognuno di noi ha attraversato un momento delicato nella vita. E non parlo solo di calcio. Montella ne uscirà. E io darò tutto per lui. Se sono entrato in una favola lo devo a lui”. Per il 23enne ci sono tutti i presupposti per uscirne: “Credo che siamo una buona squadra. Non voglio parlare di salvezza o di 46-47 punti che sono alla nostra portata. Dobbiamo tornare a fare risultato”.

Infine un commento sulla nazionale ed Euro 2020: “Come vivere in un sogno. Il giorno della convocazione ho ripensato alla festa per strada dopo la vittoria con la Francia nel Mondiale del 2006. A volte i sogni si avverano”.

