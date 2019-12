Ibrahimovic, il Napoli si tira fuori? L’annuncio di De Laurentiis

De Laurentiis chiude a Ibrahimovic? Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Il Napoli si tira fuori dalla corsa a Zlatan Ibrahimovic? Aurelio De Laurentiis, presente a Milano per l’assemblea di Lega di domani, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il presidente azzurro ha ammesso di averci pensato.

Il numero uno dei partenopei ha infatti spiegato: “Quando c’era Ancelotti abbiamo pensato a Zlatan perché avrebbe ricoperto un certo ruolo, ma adesso ho altre priorità“, ha chiuso De Laurentiis. Niente Ibra quindi per il Napoli? Pare proprio di sì stando a queste dichiarazioni.

Nemmeno la presenza in panchina di Gennaro Gattuso, compagno di Ibra al Milan, pare non convincere.

Ibrahimovic e il dubbi del Milan

Nel pomeriggio anche Paolo Maldini ha parlato con distacco di questa trattativa. Il dirigente rossonero ha ammesso che c’è una trattativa in corso ma ci sono dei dubbi. Il pensiero dell’ex capitano è sulla tenuta fisica: Ibra ha 38 anni e non gioca da diverse settimane, difficile per lui entrare subito in forma.

Fabio Caressa nel corso del Club ha spiegato che, secondo le sue fonti, la richiesta di Ibrahimovic è di 20 milioni lordi. Una cifra enorme per un giocatore della sua età. E’ evidente che lo svedese si sente ancora un giocatore importante e vuole essere pagato in quanto tale.

Salta il ritorno in Italia?

Il Milan ha più di un dubbio su questa operazione. In più pare che ci sia un po’ di fastidio perché Maldini e Boban si aspettavano una risposta entro dicembre. In questo modo il giocatore sarebbe potuto arrivare a Milanello presto e allenarsi e riprendere il ritmo.

Invece Zlatan si sta prendendo molto tempo per pensarci. Il Milan si sta tirando indietro, il Napoli e il Bologna lo hanno già fatto. Pare quindi che lo svedese, ancora una volta, possa non tornare in Italia. Stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe rispondere dopo Natale, quando forse sarà troppo tardi.