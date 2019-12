Ibrahimovic si allontana? Secondo Di Marzio è tutt’altro che fatta fra lo svedese e il Milan. E il Napoli resta un’opzione concreta

“Ibrahimovic si sta allontanando dal Milan“, sono le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ai microfoni di Sky Calcio Show. Secondo il giornalista, Ibrahimovic ad oggi è più lontano, ma questo non significa che non arriverà.

Di Marzio infatti non ha preso una posizione netta. Secondo lui la situazione è questa ma l’affare può ancora andare in porto. Non è da escludere in ogni caso il ritorno in Italia: l’idea Napoli lo stuzzica, ma la moglie Helena spinge per Milano.

Paolo Maldini ha parlato della situazione con grande chiarezza oggi prima di Milan-Sassuolo. Il direttore tecnico rossonero ha rivelato che c’è una trattativa in corso ma che ci sono anche altre opzioni. L’idea è quella di prendere giocatori forti.

Maldini si è ancora interrogato sulla tenuta fisica di Ibrahimovic. Lo svedese è in ottime condizioni ma è fermo già da diverse settimane. A 38 anni non è il massimo e quindi c’è qualche dubbio anche su questo aspetto.

Ibrahimovic al Milan si complica

Soltanto pochi giorni fa l’arrivo di Ibrahimovic al Milan sembrava cosa fatta. Ora invece ci sono diversi dubbi su questa possibilità. L’attaccante in questo momento è svincolato e potrebbe firmare in qualsiasi momento.

Prima si pensava ad una decisione prima di Natale, adesso invece pare tutto rinviato a dopo le feste. Ibra ormai ha creato un personaggio e quindi sulla “decisione” sicuramente vuole catalizzare l’attenzione di tutti, per questo si prende ancora del tempo.

Il Milan è lì e Maldini oggi ha ammesso che c’è una trattativa in corso. Il Napoli pure è pronto ad accoglierlo, il Bologna invece si è fatto da parte. L’Italia resta la prima scelta per lo svedese, ma attenzione alle sorprese.

