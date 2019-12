Milan Sassuolo 0-0, video highlights: le azioni salienti del match

Il video con gli highlights di Milan Sassuolo di oggi pomeriggio. Pareggio a reti bianche a San Siro fra le due squadre

Si è concluso con il risultato di 0-0 il match fra Milan e Sassuolo di oggi pomeriggio. I rossoneri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nel giorno della festa dei 120 anni. Un punto che sta stretto al Diavolo per le tante occasioni create.

Bonaventura fra i più pericolosi, poi l’ottimo ingresso di Rafael Leao che ha preso due legni. Tanta sfortuna per l’attaccante portoghese, elogiato da Stefano Pioli in conferenza stampa. Una bella risposta la sua dopo le ultime deludenti prestazioni.

A proposito di prestazioni deludenti: male Piatek, male Suso e anche Calhanoglu. I tre d’attacco non sono riusciti ad incidere. Meno d’impatto rispetto a Leao l’ingresso di Paquetà, ancora alla ricerca della posizione migliore in campo.

Milan-Sassuolo, gli highlights del match

Un primo tempo molto equilibrato a San Siro. Il Milan riesce anche a sbloccare il risultato con il solito Theo Hernandez, ma l’arbitro annulla dopo un check al VAR per fallo di mano di Kessie.

Il terzino francese si conferma fra i migliori in campo anche oggi. Straordinaria soprattutto la sua cavalcata negli ultimi minuti con Pegolo che gli dice no. Grande prestazione del portiere del Sassuolo, schierato oggi al posto del giovane Stefano Turati per sostituire Consigli.

Come detto, protagonista nel finale Leao con due legni. Tanta sfortuna ma anche poca lucidità fra i giocatori del Milan che avrebbero dovuto fare meglio. Vi lasciamo adesso alle immagini degli highlights.

In attesa del video ufficiale del canale YouTube della Serie A, ecco gli highlights di Sky Sport.

