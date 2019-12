Milan-Ibrahimovic, è stallo: decisione rimandata a Natale

Calciomercato Milan | Zlatan Ibrahimovic ancora non ha sciolto le sue riserve e potrebbe farlo solo dopo le feste di Natale. Rossoneri poco contenti dello stallo.

L’affare Zlatan Ibrahimovic va per le lunghe. Il campione svedese tiene il Milan sulle spine, visto che non ha ancora preso una decisione per il futuro.

Quello rossonero, a detta di molti, è il club più vicino ad ingaggiare nuovamente Ibrahimovic. Un ritorno che in molti si augurano, per donare esperienza, qualità e prestigio ad un reparto troppo spesso considerato insufficiente.

Ma ogni decisione di Ibra sembra essere slittata a dopo le festività natalizie. Il calciatore classe ’81 è in Svezia con la propria famiglia e vuole valutare il tutto con calma. Non ama la fretta e i ben informati parlano di un annuncio definitivo solo tra un paio di settimane.

MILAN, RITIRO IN HOTEL: ECCO IL PERCHÉ

Calciomercato Milan, malumore rossonero per l’affare Ibrahimovic

Una fase di stallo che non può far piacere al Milan. Nei piani rossoneri si sperava che Ibrahimovic potesse dire sì all’offerta contrattuale già nei prossimi giorni.

Invece lo svedese vuole pazientare. Secondo la Gazzetta dello Sport filtra malumore ed insoddisfazione dalle parti di Milanello. Il club non vuole aspettare in eterno, ma sia Paolo Maldini che Zvonimir Boban sanno bene che dare un ultimatum ad uno come Ibra sarebbe praticamente inutile.

Non è escluso che il Milan possa abbandonare questa pista, soprattutto se le prove di Krzyszof Piatek continuassero a crescere, come accaduto nella trasferta di Bologna.

Ibrahimovic non sarebbe dunque così indispensabile. Ma resta il fascino di un’operazione che scalderebbe i cuori e gli entusiasmi della gente di San Siro.

E chissà che la battuta di Silvio Berlusconi di ieri non possa nascondere un pizzico di verità: “Ibrahimovic? Io spero venga da noi al Monza”. Scherzi a parte, la trattativa con il Milan al momento è ferma.

Un nuovo Piatek per il Milan: a caccia di gol e fiducia