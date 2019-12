Milan-Sassuolo, De Zerbi: “Punto meritato, abbiamo creato anche noi”

Roberto De Zerbi col Sassuolo ha conquistato un buon punto oggi a San Siro contro il Milan. Anche se i rossoneri hanno avuto più occasione, ne ha avute alcune interessanti pure la sua squadra.

Il mister neroverde al termine della partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: «Berardi molto generoso, spesso aiuta come fa anche Boga. Lui più corre e più migliora le prestazioni. Abbiamo avuto più contropiedi sprecati per scelte non giuste. Qualcosa possiamo recriminare anche noi sui contropiedi».

De Zerbi rivendica il fatto che i suoi ragazzi abbiano creato delle chance per poter fare anche qualcosa in più dello 0-0: «Nella prima parte del secondo tempo siamo stati nella loro metà campo, poi i valori del Milan escono visto che noi siamo il Sassuolo. Loro erano in condizione buona. Oggi il punto è meritato, abbiamo avuto delle occasioni pure noi. Alcune non vengono considerate chance, però lo sono state».

Successivamente ha risposto sulla partita contro il Brescia e sul rinnovo del contratto, visto che è in scadenza a giugno 2020 col Sassuolo: «Sono sempre stato tifoso del Brescia, tornare lì è sempre un’emozione. Futuro? Io cerco di fare del mio meglio, in classifica siamo sotto le aspettative e dunque non penso al rinnovo ora. Sono riconoscente alla società per avermi fatto guidare una squadra importante, se vorrà chiedermi di parlarne e vorrà convocarmi io ascolterò».

