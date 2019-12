Milan-Sassuolo, Hernandez: “Partita complicata. Gol? Mani involontario”

Theo Hernandez ha commentato lo 0-0 del suo Milan a San Siro contro il Sassuolo. Nell’intervista dice la sua anche sul gol annullato dal VAR.

Il Milan non riesce ad ottenere tre punti contro il Sassuolo. Ha molto da recriminare, tra arbitro, VAR e legni. Ma deve anche fare mea-culpa per la cattiveria in zona gol che continua a mancare. Nel post-partita intervista a Theo Hernandez.

Lo spagnolo nelle nostre pagelle è stato il migliore della squadra, insieme al compagno Leao. E nella zona mista di San Siro ha parlato ai giornalisti presenti del match: “È stata una partita complicata, dobbiamo continuare a migliorare e crescere. Credo che abbiamo fatto il massimo per portare a casa questa partita, ma non è stato possibile”.

Theo guarda avanti, ma commenta anche il gol che gli è stato annullato dal VAR per presunto (dai replay non c’è assoluta certezza del tocco) mani di Kessie: “Teniamo la mente fredda per la prossima partita. Gol annullato? Mani involontario di Kessie, ma l’arbitro ha annullato”.

Ricordiamo che Hernandez è stato ammonito nel corso del match, sanzione peraltro discutibile, nella metà campo offensiva. Ma l’arbitro, a metà primo tempo, non ci ha pensato un attimo e lo ha ammonito. Giallo che gli farà saltare Atalanta-Milan: “Un peccato non poter giocare”.

E proprio sull’arbitro, ai microfoni di Milan TV, Hernandez ha dichiarato: “Oggi l’arbitro ha fischiato qualche fallo di troppo. Tante ammonizioni non sono state corrette, non doveva ammonire così tanto”.

