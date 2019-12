Pioli: “Arbitro? Giudichi chi ha visto la partita”

Stefano Pioli polemico con l’arbitro nel post Milan-Sassuolo. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha commentato così certe scelte di Manganiello.

In molti allo stadio si sono ferocemente lamentati con l’arbitro Manganiello. E certamente anche da casa. In tv o allo stadio, certe scelte non sono piaciute. E nemmeno in panchina.

Stefano Pioli ne parla così in conferenza stampa: “Non voglio commentare l’arbitraggio, perchè non voglio dare alibi. Chi è stato presente alla partita credo abbia potuto giudicare l’arbitraggio“. Questo quanto riferisce nel post-partita di Milan-Sassuolo.

Anche Theo Hernandez nel post-partita si è unito alle polemiche contro l’arbitro Manganiello: “Oggi l’arbitro ha fischiato qualche fallo di troppo. Tante ammonizioni non sono state corrette, non doveva ammonire così tanto”.

Milan-Sassuolo: gli episodi arbitrali

Gli episodi nella lente di ingradimento sono tanti. Anzitutto sull’esagerato giallo per Theo Hernandez, che diffidato salterà Atalanta-Milan: contatto netto con Berardi (autore di almeno una decina di falli. Mai ammonito), ma era nella metà campo del Sassuolo, non certo un fallo tattico e men che meno cattivo.

Richiamato dal VAR dopo il gol di Theo, non v’è certezza video del fallo di mano di Kessie. Eppure è velocissimo ad annullare il gol. Poco dopo mani netto in area Sassuolo, ma fischia un fallo inesistente a Musacchio. Strano che lì il VAR non intervenga.

Nella ripresa altre decisioni discutibili, ed un metro di giudizio su falli e contatti che ha penalizzato oltremodo il Milan e facilitato la vita agli avversari che spesso e volentieri crollavano ad ogni contatto.

LE PAGELLE DI MILAN-SASSUOLO