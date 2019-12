Ancelotti è a Liverpool: oggi ha incontrato l’Everton

Carlo Ancelotti potrebbe tornare ad allenare in Premier League. Scordato l’esonero dal Napoli, ha incontrato la dirigenza dell’Everton oggi a Liverpool.

Carlo Ancelotti ha da poco chiuso la sua avventura a Napoli, ma potrebbe presto tornare in panchina. Secondo le ultime notizie date da Sky Sports, l’allenatore emiliano sarebbe volato a Liverpool.

Ha avuto un incontro con l’Everton, che ha esonerato Marco Silva a inizio dicembre e deve ancora rimpiazzarlo. Al suo posto c’è Duncan Ferguson ad-interim, ma la dirigenza vuole ingaggiare un altro tecnico e punta fortemente su Ancelotti. L’azionista di maggioranza Farhad Moshiri e il presidente Bill Kenwright sperano di convincerlo.

Oggi pomeriggio l’arrivo nel Merseyside e adesso bisogna vedere se effettivamente Carletto accetterà l’offerta. Mercoledì in panchina contro il Leicester in Carabao Cup ci sarà ancora Ferguson, che comunque dovrebbe rimanere nello staff appena verrà ingaggiato un nuovo allenatore. Finora per lui una vittoria contro il Chelsea e un pareggio contro il Manchester United.

Ancelotti ha già allenato il Chelsea in Premier League, dunque conosce la realtà inglese. L’Everton è un club con ambizioni diverse, però la sfida potrebbe comunque attirarlo ad accettare per dimenticare subito l’esonero dal Napoli. Nelle prossime ore i contatti proseguiranno e presto si capirà cosa potrà succedere.

La società di Liverpool valuta anche altre opzioni. Tra queste David Moyes, che in passato ha già guidato i Toffees. Sarebbe un gradito ritorno, visto che fece bene prima della deludente avventura nel Manchester United. Un altro nome circolato è quello di Mikel Arteta, vice di Pep Guardiola del Manchester City e finiro pure nel mirino dell’Arsenal.

