Rui Costa: “Il Milan tornerà grande. Orgoglioso di averne fatto parte”

Manuel Rui Costa è stato il colpo di mercato più costoso del Milan sotto la gestione Berlusconi-Galliani. Circa 80 miliardi di vecchie lire spesi per acquistare il campione portoghese dalla Fiorentina.

Ha indossato la maglia numero 10 rossonera tra il 2001 e il 2006 vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Supercoppa Europea. Solo 11 gol segnati, ma tanti assist regalati ai compagni. Dopo il ritorno nel Benfica, è diventato direttore sportivo proprio del club di Lisbona.

Oggi Rui Costa ha parlato a Sky Sport del 120° compleanno del Milan: «Purtroppo per gli impegni col Benfica non sono riuscito ad essere presente ieri a San Siro. Colgo l’occasione per fargli gli auguri a questo club incredibile. E’ stato un orgoglio tremendo aver fatto parte di questo club e della sua storia. La Fiorentina? Seguo tutto il calcio italiano perché ci sono stato 12 anni. Ho un affetto incredibile per l’Italia, compresa la Fiorentina. L’unica partita che mi fa star male è Fiorentina-Milan perché non so per chi tifare. Mi dispiace che entrambe non siano vivendo un grande momento, ma presto torneranno ad alto livello».

Il portoghese è stato accostato a Milan e Fiorentina anche per un ruolo dirigenziale negli scorsi, però non c’è stato nulla di concreto poi. Sicuramente al Benfica sta accumulando un’esperienza importante e forse in futuro potrebbe mettersi alla prova pure altrove. Vedremo.

