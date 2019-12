Giudice Sportivo: Theo Hernandez e Paquetà squalificati per Atalanta-Milan

Squalificati Theo Hernandez e Lucas Paquetà, dopo le ammonizioni ricevute in Milan-Sassuolo. I due rossoneri salteranno Atalanta-Milan.

Domenica prossima, ore 12:30, si gioca Atalanta-Milan: 17.a giornata d’andata di Serie A. I rossoneri dovranno fare a meno di Theo Hernandez e Lucas Paquetà.

Per entrambi quinto cartellino giallo subito, e dunque squalificati dal Giudice Sportivo. La motivazione ufficiale è la stessa per tutti e due: “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Due assenze importanti per Stefano Pioli. Su tutti quella di Theo Hernandez, per distacco il giocatore migliore della squadra, nonché capocannoniere. Se non fosse stato per il fallo di mano di Kessie segnalato dal VAR (molto dubbio peraltro nonostante i vari replay), il francese avrebbe segnato il quinto gol e magari Milan-Sassuolo poteva portare tre punti vitali ai rossoneri.

Per Atalanta-Milan non ci sarà dunque Theo, e Pioli dovrebbe tornare a schierare (per la prima volta da quando è lui allenatore), Ricardo Rodriguez. Assente anche Lucas Paquetà, subentrato a Kessie nel corso di Milan-Sassuolo, dando qualità ma non concretezza alla squadra. Il brasiliano sarà out, anche se non era titolare da diverse partite. Per sostituirlo giocherà uno tra Kessie e Krunic in mezzo al campo.

INCONTRO MILAN-LUCCI: CHIESTO IL RINNOVO DI CALABRIA