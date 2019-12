Donnarumma-Milan: la richiesta di Raiola per la permanenza 

Gianluigi Donnarumma e il Milan: Mino Raiola getta le condizioni per il rinnovo contrattuale. La buona notizia è che entrambe le parti vogliono prolungare, ma la situazione è comunque preoccupante…

Zlatan Ibrahimovic da una parte, Gianluigi Donnarumma dall’altra. Due nodi differenti ma che allo stesso modo minano le certezze, la serenità e i sonni del Milan. Per l’estremo difensore c’è una grande minaccia all’orizzonte: perderlo a zero nell’estate 2021, il che sarebbe un fallimento di proporzioni titaniche.

Ma la buona notizia – evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola – è che tutte le parti in causa hanno intenzione di prolungare. Da parte del club non c’erano dubbi, con l’ultima conferma arrivata ieri da Zvonimir Boban: “Speriamo di trovare un accordo, le intenzioni sono queste. Quello che posso dire è che ci siederemo e approfondiremo la questione”.

Milan-Raiola, incontro per Donnarumma

La speranza della società, in ogni caso, è di non ripetere quanto accaduto nell’estate del 2017. Così nei giorni scorsi c’è già stato un approccio significativo, col Diavolo che ha provato a sondare le intenzioni di Mino Raiola con un colloquio in sede. L’entourage di Gigio si è detto pronto ad estendere la durata del contratto, ma a patto di un aumento cospicuo dell’ingaggio.

Il problema però è proprio qui: non è ciò a cui aveva pensato Elliott. La proprietà, piuttosto, vorrebbe muoversi diversamente dato un bilancio sempre più in rosso. Magari con un leggero rialzo o, se possibile, spalmando l’ingaggio, il che significherebbe passo indietro per il 20enne. Così il tema è stato rinviato di qualche settimana, con la promessa di un nuovo colloqui più approfondito. Per il portiere della nazionale, oltre a un discorso puramente economico, sarebbe inoltre fondamentale anche un ritorno in Europa.

Parla Gigio

Donnarumma che intanto proprio ieri ha preso la parola. Premiato a Torino con il Gonden Boy di Tuttosport come miglior giocatore italiano under 21, il classe 99 si è espresso così: “All’inizio tutti dicevano che ero un fenomeno, ma pensavo solo ad allenarmi. Poi mister Sinisa ha deciso di farmi giocare e lo ringrazierò per tutta la vita. A lui va sempre la mia gratitudine e il mio in bocca al lupo”.

Il portiere rossonero ha parlato anche della prossima tappa a Bergamo: “Non sarà una gara facile però stiamo facendo bene. Col Sassuolo ci è mancata la vittoria però la squadra c’è e ha voglia di tornare a vincere. Siamo pronti, lavoriamo bene questa settimana e facciamo un grande risultato prima di Natale. Bisogna migliorare in zona gol, ci è mancata solo la rete”.

Poi testa all’Europeo dopo questa stagione: “E’ stato bruttissimo rimanere fuori dai mondiali, davvero tremendo. Ora siamo tutti giovani e si sta formando un bel gruppo. Abbiamo fatto un girone di qualificazione fantastico, adesso c’è la parte più dura, ovvero l’Europeo. Daremo il massimo e cercheremo di arrivare in fondo”.

