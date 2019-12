Massaro conferma: “Maldini e Boban al lavoro per Ibrahimovic”

L’ex attaccante Daniele Massaro ha svelato, da insider, la volontà dei dirigenti rossoneri di provare a prendere Zlatan Ibrahimovic a gennaio.

Il Milan si riavvicina a Zlatan Ibrahimovic. La conferma arriva dalla voce di un ex calciatore, che conosce molto bene le cronache rossonere.

Daniele Massaro, ex attaccante e attuale brand ambassador del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset proprio di questa trattativa.

“Ibrahimovic ha giocato negli ultimi due anni in un campionato meno competitivo del nostro. Bisogna dunque valutare se avrà la giusta reattività e fisicità per tornare a giocare in Serie A”.

Massaro ha confermato che la dirigenza Milan sia al lavoro per riportarlo in rossonero: “Sì, Maldini e Boban stanno lavorando proprio su questo. Capire se Ibrahimovic sia un acquisto giusto e le eventuali modalità per prenderlo”.

Notizie interessanti in casa Milan. Massaro, ben informato sui fatti essendo parte integrante del club attuale, ha dato conferma alle ultime indiscrezioni di calciomercato.

C’è da capire se Ibrahimovic avrà in mente soltanto il Milan o se in questi giorni avrà preso in considerazione altre proposte. I rossoneri avanzano ma allo stesso tempo dovranno attendere: la decisione finale dello svedese arriverà non prima delle festività natalizie.

