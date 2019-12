Costi affitto San Siro: quanto spendono Milan e Inter?

Quanto costa l’affitto di San Siro per Milan e Inter? Ecco tutti i dati ufficiali.

Milan e Inter vogliono uno stadio nuovo per aumentare gli introiti, e non pagare più l’affitto per l’impianto del Giuseppe Meazza. Ma quali sono le cifre d’affitto che i due club pagano al Comune di Milano? I colleghi di Calcioefinanza hanno analizzato i numeri.

La società che gestisce lo stadio per Milan e Inter “M-I Stadio SRL” ha chiuso la stagione 2018/2019 in utile di 1,6 milioni di euro rispetto alla perdita di 200.000 euro circa della precedente stagione. Addirittura nel 2017 il rosso era di 782.652 euro.

L’importo totale versato da Inter e Milan nel corso dell’esercizio 2018/19 è stato pari a 9,72 milioni di euro (10,26 nella passata stagione): l’Inter ha versato complessivamente 4,90 milioni di euro, mentre il Milan 4,82 milioni.

Le due società, però, hanno ricevuto 2,21 milioni di euro complessivi in base al contratto con M-I Stadio per l’affitto di spazi organizzativi, logistica e commerciale: cifra equamente divisa tra i due club.

Considerate queste entrate, Milan e Inter hanno speso in totale 7,5 milioni di euro circa per l’affitto di San Siro nella stagione 2018/19. Nel dettaglio, il Milan ha speso 3,72 milioni di euro, mentre l’Inter 3,79 milioni di euro.

