Verso Atalanta-Milan: Gasperini recupera due titolarissimi

Domenica ore 12:30 appuntamento a Bergamo per Atalanta-Milan, l’ultima giornata del campionato prima della sosta natalizia. L’infermeria nerazzurra sorrdie a Gian Piero Gasperini, che può recuperare due titolarissimi.

I nerazzurri, reduci da diversi impegni dispendiosi tra Champions League e campionato, possono tirare un sospiro di sollievo per il recupero di Alejandro Gomez dall’infortunio. Questo emerge dalle indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport. E filtra anche ottimismo riguardo alle condizioni di Josip Ilicic.

Gomez ha saltato la trasferta di Bologna, persa dalla sua squadra, per una contusione alla coscia. Ma l’argentino dovrebbe tornare a disposizione per domenica. Su Ilicic restano ancora dei dubbi, ma si va anche per lui verso il rientro dal problema alla coscia. Magari non giocherà titolare, ma può subentrare a partita in corso.

