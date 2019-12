Rebic, cena con ex compagni dell’Eintracht: addio Milan?

Ante Rebic è stato a cena con ex compagni dell’Eintracht Francoforte, presente anche André Silva. Un indizio del suo possibile addio al Milan nel mercato di gennaio.

Nelle ore scorse avevamo scritto del possibile ritorno di Ante Rebic all’Eintracht Francoforte, unica opzione per lasciare il Milan a gennaio. Ed è emerso un ulteriore indizio interessante.

Oltre alle parole dell’allenatore Adi Hutter, c’è una foto del giocatore croato a cena in Germania con alcuni ex compagni della squadra tedesca. L’immagine è stata pubblicata su Instagram il 16 dicembre dal portiere Kevin Trapp e risulta presente pure André Silva, attaccante che è stato scambiato con lui nell’operazione Milan-Eintracht nell’ultimo mercato estivo.

Per Rebic a gennaio ci sono solamente due possibilità: rimanere a Milano oppure tornare a Francoforte. Il regolamento non permette di giocare in più di due squadre nella medesima stagione. Pertanto la scelta dell’attaccante croato è limitata. Probabilmente fare ritorno in Germania rappresenterebbe la decisione migliore per lui.

Rebic all’Eintracht ha disputato buone stagioni ed è diventato importante anche per la Croazia. Nella prossima estate ci sarà l’Europeo e per rilanciarsi l’idea preferibile potrebbe risultare proprio quella di rientrare a Francoforte in un ambiente che conosce benissimo. Il Milan difficilmente farà opposizione. Anzi, probabilmente darebbe il via libera senza problemi.

