Tuttosport – Milan, Calabria più sereno: niente più addio?

Milan, Davide Calabria ritrova la pace. Rispetto all’impeto e alle amarezze di inizio stagione, l’esterno rossonero appare più tranquillo e ieri si è parlato anche di rinnovo. Ecco la situazione.

Milan, Davide Calabria ritrova la pace. Come infatti racconta Tuttosport oggi in edicola, l’esterno rossonero, rispetto alle agitazioni iniziale dopo aver perso il posto da titolare, ora viene segnalato più sereno e tranquillo.

A dimostrarlo è stato anche l’incontro avvenuto ieri a Casa Milan tra agente e dirigenza. Per l’occasione, infatti, oltre a un confronto su l’anno in conclusione e le prospettive del nuovo anno, si è abbozzato anche il discorso relativo al rinnovo contrattuale.

Milan-Caldara, niente addio?

Così se nelle settimane scorse sembrava destinato ai saluti, col Diavolo che in alternativa seguiva Mehmet Zeki Celik del Lilla, ora lo scenario sembrerebbe nuovamente cambiato. Certo: le tentazioni e la voglia di giocare restano comunque, ma la priorità è il Milan e non ci sarebbe più una certa urgenza nell’uscire.

Il riprendere il discorso per il prolungamento, il quale doveva essere formalizzato a settembre salvo poi arenarsi, è un messaggio chiaro. Calabria sarebbe dunque pronto a rimettersi in gioco, lavorare a testa bassa e provare a riscalzare l’amico-collega Andrea Conti divenuto una pedina fondamentale con Stefano Pioli.

Il 21enne, probabilmente, in virtù della sua maturità e del suo equilibrio, avrà fatto anche mea culpa. Del resto, l’esterno è stato protagonista di un avvio di stagione disastroso tra gravi errori individuali e quelle due espulsioni in sei partite.

L’ultimo sfogo

Lo scorso 6 ottobre, Calabria si scusava pubblicamente col seguente messaggio via Instagram: “È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me. E spero che la vittoria di ieri sia stata la svolta. Dal punto di vista personale invece questa sosta dovrà rappresentare ’cambiamento’. Ho voglia di voltare pagina e cancellare questi primi mesi di stagione. Non è una questione di impegno ma di resa, che non mi soddisfa”.

“È stata una notte complicata”, ammise il giocatore all’indomani di Genoa-Milan dove rischiò di compromettere il risultato. “Perché così non va bene. Ho voglia di ritrovare me stesso e ce la metterò tutta e mi impegnerò ancor più di prima per questo. Affronta gli ostacoli e fa qualcosa per superarli. Scoprirai che non hanno neanche la metà della forza che pensavi avessero”. La prima ‘battaglia’ però è persa. Ora la rivincita nel 2020.

Milan, Theo Hernandez ha già quasi triplicato il suo valore