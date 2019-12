Milan, contatti per Mandzukic e idee Diaz-Jovic: le ultime

Zlatan Ibrahimovic non si decide, e allora il Milan inizia a muoversi per le alternative. Oltre alle piste riguardanti Mario Mandzukic e Oliver Giroud, spunta anche una doppia idea dal Real Madrid.

Milan e Zlatan Ibrahimovic, il piano B può arrivare dal Real Madrid. Come infatti riferisce il CorSport oggi in edicola, è soprattutto in casa blancos che ora il Diavolo valuta eventuali alternative per l’attacco. Due i nomi nel mirino: Marian Diaz da una parte, Luka Jovic dall’altra.

Entrambi, seppur per motivi diversi, hanno bisogno di rilanciarsi. Diaz è una riserva e cerca una meta per ripartire definitivamente e giocare con continuità; sull’attaccante serbo invece il club ci punta, ma finora ha dovuto rispettare le gerarchie e ha preso parte a sole 10 partite.

Milan, le alternative a Ibrahimovic

Jovic convince più di Diaz, così la società rossonera, in virtù anche dei buoni rapporti dopo l’affare per Theo Hernandez, potrebbe riallacciare i contatti con la società spagnola già nei prossimi giorno. In tutto questo è stata ovviamente l’indecisione di Ibra a far scattare l’allarme in Casa Milan, con l’ottimismo che di un mese fa trasformatosi adesso in totale negatività.

Il problema principale è che il giocatore non sembra convinto di accettare il progetto milanista, e nemmeno i termini contrattuali sembrano soddisfarlo. La dirigenza si aspettava una risposta in tempi brevi, ma le titubanze del 38enne hanno portato a una pericolosa fase di stallo. E anche se la trattativa non è del tutto naufragata, la dirigenza ha comunque iniziato a guardarsi attorno.

Nella lista delle alternative, tuttavia, non ci sono solo i galacticos. Come rivela il CorSport, nelle ultime ore c’è stato anche un nuovo sondaggio di Zvonimir Boban con la Juventus per Mario Mandzukic. Non ci sono però novità in merito: l’affare resta complicato per l’ingaggio elevato del croato. C’è stato un nuovo tentativo anche per Oliver Giroud, ma in questo caso l’Inter è in parecchio in vantaggio.

Todibo-Milan, serve una cessione: tre rossoneri indiziati