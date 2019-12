Todibo-Milan, serve una cessione: tre rossoneri indiziati 

Jean-Clair Todibo dice sì al Milan, ma ora serve una cessione per l’affondo. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ci sono già tre rossoneri indiziati per il ‘sacrificio’.

Mentre il Milan attende la fatidica risposta da Zlatan Ibrahimovic, il ‘sì’ arriva ma da un altro obiettivo rossonero. Trattasi di Jean-Clair Todibo, il quale, come conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha di fatto dato l’ok per un trasferimento in rossonero per gennaio.

19enne francese cresciuto nel Tolosa, ha già assaporato il San Siro nella notte di Champions League in Inter-Barcellona. Quella sera ha forse pagato un po’ l’emozione e lo strapotere fisico di Lautaro Martinez, ma si è mostrato comunque potente e dotato di buone qualità tecniche soprattutto considerandone la giovane età.

Milan-Todibo, la situazione

Il problema dell’affare è che il Barcellona ha bisogno di far cassa. Così i blaugrana hanno fissato un prezzo di circa 20 milioni di euro, mentre resta molto improbabile – rivela la GdS – la possibilità di un prestito. Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono così a lavoro per spuntare le migliori condizioni, ma la trattativa è legata anche alle cessione per le quali per ora non si è mosso nulla.

Ricardo Rodriguez, Kessie e magari Suso: come evidenzia il quotidiano, sono questi i giocatori che potrebbero essere sacrificati per la causa tecnica ed economica del club. Ma è tutto fermo in tal senso, il che blocca di conseguenza anche una possibilità di affondo. La società, in ogni caso, resta comunque alla finestra e valuta pure altre possibilità. A favorire i rossoneri per Todibo potrebbe essere però la scarsa considerazione di Ernesto Valverde, col tecnico del Barça che gli preferisce l’altro talentino Ronald Araujo.

Quel che è certo che è il Diavolo avrebbe bisogno di un altro difensore considerando l’infortunio di Léo Duarte. Si attende anche il debutto di Mattia Caldara a tal proposito, ma potrebbe essere un azzardo puntare su tre soli profili di cui uno reduce da un anno e mezzo infernale. Intanto Mehdi Demiral, primo grande obiettivo rossonero, è sempre più lontano.

Gazzetta – Ibrahimovic non vende casa a Milano: indizio pro-Diavolo?