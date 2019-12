Milan-Spal, biglietti in vendita per ottavi Coppa Italia

Disponibili i biglietti per la sfida di Coppa Italia Milan-SPAL. Info e costi ufficiali.

Il Milan sfidera la SPAL per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il sorteggio ha sancito che si giocherà a San Siro mercoledì 15 gennaio 2020. L’orario è stato posticipato alle ore 18.

Sono già disponibili ufficialmente i biglietti per la sfida: prezzi molto popolari, da 2€ a 45€. È previsto l’obbligo di Tessera del Tifoso per i tifosi residenti in provincia di Ferrara. Nella foto in basso tutti i prezzi nel dettaglio:

