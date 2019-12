Romagnoli: “Onorato di essere capitano. Atalanta-Milan? Serve partita perfetta”

Dichiarazioni per Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma nel corso della festa di Natale del settore giovanile del Milan.

Alla festa di Natale del settore giovanile del Milan, che si è svolta nel tardo pomeriggio allo stadio San Siro, hanno partecipato anche alcuni dirigenti e calciatori della prima squadra. Tra questi, sono arrivate le dichiarazioni riportate da Milannews di Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma.

Il portiere rossonero, cresciuto proprio nel vivaio milanista, ha scherzato con giovanissimi aspiranti calciatori: “Se ho paura quando mi tirano i palloni? Da vicino sì (ride, ndr)”. Poi continua: “Tutti dicono che siamo pazzi noi portieri. Questo ruolo è un po’ pazzo. C’è la voglia di non far entrare nessun pallone in porta. I miei genitori fin dall’infanzia mi hanno sempre dato i consigli di essere umile. La cosa più importante è divertirsi giocando a calcio”.

Il capitano del Milan ha parlato dell’onore di vestire la fascia: “Essere il capitano di una società così gloriosa è un onore per me, sono molto felice di esserlo, cercherò di dare me stesso per aiutare il gruppo ad inseguire i traguardi”.

Sempre Romagnoli su Atalanta-Milan e sulla squadra rossonera: “Il Milan ha l’obbligo di vincere ogni partita, l’Atalanta è una squadra molto forte, sono stati bravissimi a qualificarsi agli ottavi di Champions, dobbiamo andare lì per giocare la partita perfetta. Noi conosciamo il nostro valore, i risultati danno quell’aiuto a noi stessi, siamo un gruppo giovane ma molto forte. Dispiace che l’inizio non sia stato dei migliori ma faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile”.

