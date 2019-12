San Siro ridotto: club-Comune, così può esserci un’intesa

Capitolo nuovo San Siro, forse c’è un punto d’incontro tra Milan, Inter e Comune. L’ultimissima richiesta dell’amministrazione potrebbe essere il giusto punto d’intesa tra le parti.

Capitolo nuovo stadio, la partita ancora non si sblocca. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Milan e Inter vanno avanti per la propria strada e continuano a bocciare l’idea di due stadi ravvicinati.

Il presidente Paolo Scaroni e l’Ad Ivan Gazidis, insieme all’interista Alessandro Antonello, ieri hanno presentato la sintesi di uno studio elaborato dagli ingegneri di Ceas, i consulenti tecnici coinvolti nella preparazione dello studi di fattibilità, i quali hanno confermato la criticità nell’avere due strutture affiancate.

Ecco quanto si legge dalla nota ufficiale: “Lo studio ha dimostrato la non sostenibilità della coesistenza dei due stadi per le criticità generate dagli impatti acustici, viabilistici, dalla gestione dei flussi e della sicurezza, limitando l’accessibilità per i residenti e compromettendo significativamente la qualità dell’esperienza per gli spettatori. Inoltre, la compresenza di due stadi genererebbe un dubbio impatto paesistico sul contesto, oltre a una situazione di forte densificazione edilizia delle volumetrie complementari e una oggettiva difficoltà a realizzare una riqualificazione di San Siro, a beneficio della cittadinanza”.

Così il Comune ha chiesto un ulteriore lavoro di valutazione alle due società. I club, adesso, dovranno infatti studiare l’ipotesi di una rifunzionalizzazione dell’attuale San Siro che includa «funzioni sportive non professionistiche» e che soprattutto possa prevedere anche la «modifica dell’ingombro dello stadio». Dunque la politica non esclude che del San Siro di oggi potrebbe restare in piedi solamente una porzione «storica». Il che permetterebbe così alle società di creare l’area extra-stadio che garantisce la sostenibilità economica all’intero progetto.

