Lapo Elkann grave incidente stradale | Vivo per miracolo

Lapo Elkann ha rischiato seriamente la vita. Il rampollo della famiglia Agnelli è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Tel Aviv, in Israele.

Ieri sera Lapo è stato vittima di uno scontro automobilistico enorme. Ha riportato diverse fratture ed è stato prontamente operato all’ospedale Assuta Hospital di Tel Aviv.

Il cugino del presidente della Juventus Andrea Agnelli, è finito persino in coma per via del suddetto incidente.

Il giovane imprenditore ha raccontato l’accaduto al Corriere della Sera, spiegando di essere vivo per miracolo: “Voglio innanzitutto ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita”.

Ora Lapo ha voglia di ricominciare, pensando in primis alla beneficenza: “Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato. Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri ma un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita”-

