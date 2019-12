Mandzukic-Milan, affare più semplice: la Juventus abbassa le pretese

Calciomercato Milan | Mario Mandzukic può diventare un obiettivo alla portata dei rossoneri. La Juventus abbassa il costo del suo cartellino.

Mario Mandzukic resta un obiettivo possibile per il Milan. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni l’attaccante croato potrebbe avvicinarsi ai rossoneri.

La Juventus ha scaricato Mandzukic ormai dalla scorsa estate. Il numero 17 non rientra nei piani di Maurizio Sarri, che gli ha preferito altri tipi di attaccanti, come Higuain, Dybala e ovviamente Cristiano Ronaldo.

Mandzukic è stato spesso indicato come una possibile alternativa in attacco per il Milan. Soprattutto se, come sembra, la trattativa per Zlatan Ibrahimovic si dovesse arenare del tutto. Ed i contatti Juventus-Milan possono diventare sempre più concreti.

Calciomercato Milan, Mandzukic chiede un ingaggio ‘monstre’

L’intenzione della Juventus è quella di cedere Mandzukic almeno a gennaio prossimo. E per farlo i bianconeri saranno costretti ad abbassare le pretese economiche.

Secondo il quotidiano Libero il club juventino dovrebbe chiedere solo 10 milioni di euro per il cartellino di Mandzukic. Una bella riduzione, visto che fino a qualche settimana fa il croato veniva valutato non meno di 15 milioni.

Un assist per il Milan? Sicuramente sì, ma non del tutto. La questione più complessa riguarda lo stipendio richiesto da Mandzukic stesso.

L’ex Bayern percepisce circa 4,5 milioni più bonus dalla Juve. E alle pretendenti chiede almeno un anno e mezzo di contratto (fino al giugno 2021) per circa 8,2 milioni netti complessivi. Davvero tanto per le casse del Milan.

I rossoneri, che non farebbero fatica ad accontentare la richiesta low-cost della Juventus, dovrebbero invece provare ad abbassare le pretese di Mandzukic a livello di ingaggio. Visto che già per Ibrahimovic sono stati proposti ‘solo’ 6 milioni netti.

L’operazione può svilupparsi, ma gli ostacoli economici sono ancora vari. Di certo l’idea di affidarsi all’esperto e coriaceo centravanti classe ’86 non dispiace a Stefano Pioli.

