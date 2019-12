Juventus e PSG lavorano allo scambio | sono due obiettivi del Milan

Calciomercato, Juventus e PSG pensano allo scambio Emre Can per Paredes. Entrambi sono obiettivi del Milan

Leandro Paredes alla Juventus ed Emre Can al Paris Saint-Germain. Questa è l’ultima clamorosa voce di calciomercato che riguarda i bianconeri, i francesi e anche il Milan.

Sì, perché entrambi i calciatori sono stati accostati ai rossoneri in queste ultime settimane. Per quanto riguarda Paredes, si era parlato di uno scambio con Lucas Paquetà, giocatore che piace da sempre a Leonardo.

Emre Can, invece, è in uscita dai bianconeri e poteva diventare una buona occasione. Su di lui però c’è anche Thomas Tuchel, che lo vorrebbe con sé a Parigi. Ecco quindi tutto apparecchiato per questo scambio.

Ne parla oggi Tuttosport. Il centrocampista tedesco ha avuto poco spazio in questa prima parte di stagione, con tanto di esclusione dalla lista UEFA. Una decisione che ha fatto molto discutere: il giocatore l’ha presa malissimo e ha subito chiesto la cessione alla società.

Per caratteristiche non si sposa con lo stile di Maurizio Sarri, che se ne liberebbe volentieri. Paredes è invece molto più adatto alle qualità dell’allenatore. Potrebbe fare la mezzala nel 4-3-3 o anche il regista in caso di assenza di Miralem Pjanic.

Una buona alternativa per un centrocampo che non è ancora del tutto in linea con i dogmi dell’allenatore.

Il Milan resta a guardare

Il Milan in questo caso resta a guardare. Paolo Maldini è concentrato sulla trattativa per Zlatan Ibrahimovic ma sa che servono rinforzi anche in altri ruoli.

Paredes ed Emre Can avrebbero fatto parecchio comodo a Stefano Pioli per motivi diversi: l’argentino avrebbe alzato il tasso tecnico del centrocampo, l’altro invece porterebbe quantità e personalità.

Ora però la situazione di complica: i dialoghi fra la Juventus e il PSG sono già avviati e si potrebbe arrivare presto ad un accordo. Il Milan deve guardare altrove per rinforzare il proprio centrocampo.

