Caprari squalificato: salterà Milan-Sampdoria

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria ieri anche in gol contro la Juventus.

Ieri la Sampdoria ha dato del filo da torcere alla Juventus, ma ha rimediato una sconfitta interna per 2-1 nell’anticipo della 17.a giornata.

In gol per la Samp è andato Gianluca Caprari, duttile attaccante italiano che l’allenatore Claudio Ranieri ha scelto di schierare dal 1′ minuto al posto del capitano Fabio Quagliarella.

Caprari però è stato anche espulso nel finale del match, per doppia ammonizione. Il severo arbitro Gianluca Rocchi ha scelto di estrarre il cartellino rosso dopo una presunta gomitata ai danni del turco Merih Demiral.

Automatica oggi è arrivata la squalifica per un turno da parte del Giudice Sportivo. Caprari salterà dunque sicuramente Milan-Sampdoria, gara prevista per il prossimo 6 gennaio.

La ‘doria’ non avrà a disposizione il suo rapido centravanti per il primo match ufficiale del 2020, a San Siro contro il Milan, in una sorta di scontro diretto tra deluse del campionato.

Spazio per Quagliarella invece contro i rossoneri: il numero 27 della Sampdoria in carriera ha realizzato due reti contro il Milan, una delle quali proprio con la maglia della Juve al Meazza.

