Demiral-Milan, la Juventus si oppone e libera Rugani

Calciomercato Milan: novità sul fronte Merih Demiral. La Juventus non vuole cedere il centrale turco. Per la difesa, in uscita c’è solo Daniele Rugani.

La Juventus si tiene stretta Merih Demiral. Nonostante soltanto mercoledì scorso abbia giocato la sua seconda partita stagionale in bianconero, in una partita peraltro inutile ai fini della classifica, la società torinese resta sulle proprie posizioni.

Lo conferma il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, tramite il proprio account Twitter: “Nonostante il pressing insistito di Milan e Tottenham, Paratici non cambia idea: Merih Demiral non è sul mercato e la Juventus ha intenzione di trattenerlo. Eventualmente in caso di offerta importante può partire Daniele Rugani”.

Insomma, Demiral non è sul mercato. La Juventus si tiene stretta il proprio difensore centrale classe 1998. In uscita in difesa resta sempre Daniele Rugani, che invece in questa prima metà di stagione ha già accumulato diverse presenze. Proprio questa, probabilmente, la ragione per cui Rugani ha giocato più di Demiral: interessi di mercato.

Calciomercato Milan, difensore cercasi: Demiral ma non solo

Merih Demiral è da tempo accostato al Milan. Già la scorsa estate è stato vicino, ma non si è concretizzata la trattativa anche per questioni economiche. La Juve infatti valuta il proprio difensore centrale non meno di 40 milioni di euro.

Il Milan sta trovando continuità di risultati e di prestazioni, e non può prescindere da due centrali affidabili. Averne solo due in rosa, più le incognite Caldara-Gabbia, è un rischio non da poco. A gennaio un intervento sul mercato è quasi obbligatorio.

Non solo Demiral, dicevamo. Il Milan ha messo gli occhi anche su Jean-Clair Todibo del Barcellona. Va detto che anche questo è un difensore centrale costoso, in quanto giovane e di prospettiva. Bisognerà capire quanto in via Aldo Rossi siano disposti a spendere. Un prestito con diritto di riscatto, che sia Todibo, Demiral o altri, potrebbe essere un’opzione percorribile.

