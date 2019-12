Florenzi in partenza, Milan interessato: lo scenario

Calciomercato Milan | Rispunta l’opzione Alessandro Florenzi per gennaio. Il capitano della Roma è sempre più in bilico. Rossoneri interessati.

La storia d’amore tra Alessandro Florenzi e la Roma sembra sempre più vicina al capolinea. Continuano a farsi vive le voci su un presunto addio del terzino dalla capitale.

Florenzi è l’attuale capitano della Roma, oltre ad essere uno dei pochi romani e romanisti ancora in rosa. Ma l’idillio tra il numero 24 ed il suo club sembra agli sgoccioli.

Il calciatore della Nazionale non è considerato un titolarissimo dal tecnico Paulo Fonseca. Ed in vista di EURO 2020 Florenzi vuole spazio e fiducia: ecco perché nel mercato di riparazione potrebbe fare le valigie, scegliendo una nuova sistemazione.

IBRAHIMOVIC AL BIVIO: DUE OPZIONI PER IL SUO FUTURO

Calciomercato Milan, opzione Florenzi: è sfida a Fiorentina e Cagliari

Florenzi ha giocato da titolare le ultime due gare ufficiali della Roma. Ma è sembrato più una sorta di congedo anticipato piuttosto che una risalita nelle gerarchie della sua squadra.

Secondo il Corriere dello Sport il Milan sarebbe tra le squadre interessate a dare spazio a Florenzi. Non è la prima volta che i rossoneri si informano sul capitano romanista: nell’estate 2017 c’era già stato un tentativo serio per lui.

Non c’è però solo il Milan sulle tracce di Florenzi. Da tempo anche altri due club di Serie A come Cagliari e Fiorentina spingono per averlo a disposizione almeno fino a giugno. I viola al momento sembrano in pole, visti i buoni rapporti tra l’agente Alessandro Lucci e il d.s. Daniele Pradè. Senza dimenticare la stima di Vincenzo Montella: l’ex allenatore del Milan farebbe carte false per averlo in rosa.

Florenzi al Milan a gennaio: ecco dove giocherebbe

Il Milan, se dovesse vincere la corsa a Florenzi, otterrebbe un calciatore dinamico e duttile. Un jolly per tutte le stagioni.

Nel 4-3-3 di mister Pioli potrebbe essere utilizzato come terzino destro, ormai ruolo classico in cui viene schierato anche nella Roma ed in Nazionale maggiore.

Ma non è da escludere un suo utilizzo come mezzala destra, al posto di Franck Kessie, o addirittura come esterno offensivo. Florenzi sarebbe utile da alternativa più difensiva a Suso e Calhanoglu, anche se partendo dalle retrovie il calciatore classe ’91 si esprime al meglio.

Sportmediaset – Atalanta-Milan, Leao insidia Piatek