Sorteggi Europei 2020: Italia, evitate le big. Tutti i gironi

Sorteggi Europei 2020, ecco i gironi del torneo. L’Italia ha evitato le big

Oggi a Bucarest sono andati in scena i sorteggi di Euro2020. L’Italia si è qualificata con grandissimi risultati: la squadra di Roberto Mancini ha vinto il girone con dieci vittorie in dieci partite. Era in prima fascia e c’era il forte rischio di prendere la Francia o la Croazia, che invece erano nella seconda. Pericolo scampato, per fortuna.

Gli europei prenderanno il via il prossimo 12 giugno: esordio allo Stadio Olimpico di Roma. La manifestazione si chiude esattamente un mese dopo, il 12 luglio, a Wembley di Londra. Sì, perché questo sarà il primo Europeo nella storia itinerante. Non ci sarà sede fissa ma tante città: da Roma a Londra, da Amsterdam a Copenaghen, da Bucarest a Baku, e tante altre ancora. Ogni girone avrà due città in cui giocare. Le squadre partecipanti sono 24: 20 sono già state decise con le qualificazioni canoniche, le altre quattro si decideranno ai playoff di marzo 2020. Andiamo a vedere i gironi sorteggiati.

Sorteggi Euro 2020, i gironi sorteggiati

A: Italia , Svizzera, Turchia, Galles

B: Belgio, Finlandia, Russia, Danimarca

C: Ucraina, Olanda, Austria, (vincente playoff Lega D)

D: Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca (vincente playoff Lega C)

E: Spagna, Polonia, Svezia (vincente playoff Lega B)

F: Germania, Francia, Portogallo (vincente playoff Lega A)

