Sportmediaset – Atalanta-Milan, Leao insidia Piatek

In vista di Atalanta-Milan di domenica prossima, il portoghese Rafael Leao starebbe scalando le gerarchie per l’attacco rossonero.

Atalanta-Milan sarà una sorta di ultima spiaggia per i rossoneri. Se la squadra di Stefano Pioli vuole ancora credere nel quarto posto, dovrà fare punti pesanti a Bergamo.

E per farlo sembra che Pioli stia pensando ad un cambio in attacco. Secondo Sportmediaset aumentano le quotazioni di Rafael Leao. Il giovane calciatore portoghese sta infatti tornando con prepotenza a chiedere spazio e fiducia.

Domenica scorsa Leao ha impressionato favorevolmente il Milan. E’ subentrato al 33′ minuto della ripresa a Krzysztof Piatek contro il Sassuolo, creando subito pericoli salienti.

Non a caso nel giro di pochi minuti Leao è riuscito a colpire una traversa ed un palo. Segno di pericolosità e voglia di fare, dopo un periodo a ribasso per il centravanti portoghese, messo in disparte dopo alcune prove sotto tono.

L’ex Lille non parte da titolare da Roma-Milan dello scorso 27 ottobre. Tanto tempo, durante il quale Piatek ha ritrovato posto e fiducia, senza però mostrare la continuità di prestazione ideale.

Pioli potrebbe dunque sfidare la temibile Atalanta con Leao al posto di Piatek. In tal caso perderebbe qualcosa per pericolosità in area di rigore, ma il Milan ne guadagnerebbe in rapidità, movimenti senza palla e qualità tecnica.

I prossimi allenamenti a Milanello saranno decisivi per questa scelta. Ardua, così come il sostituire due giocatori importanti come Theo Hernandez e Lucas Paquetà, entrambi squalificati.

