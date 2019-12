Zapata ancora indisponibile: salterà Atalanta-Milan

Per Atalanta-Milan di domenica prossima Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ancora indisponibile.

Gian Piero Gasperini dovrà continuare a fare a meno di Duvan Zapata, anche in Atalanta-Milan. L’attaccante è indisponibile dai primi di ottobre, ha saltato numerose partite tra campionato e Champions League per un infortunio agli addutturoi.

Sarà indisponibile anche per domenica a Bergamo, nell’ultima sfida prima della sosta tra nerazzurri e rossoneri. Zapata ha giocato l’ultima partita ufficiale in data 6 ottobre, era un Atalanta-Lecce: finì 3-1, segnò un gol e servì un assist. Il suo rientro dall’infortunio è ancora sconosciuto. Anche oggi ha svolto lavoro differenziato.

In compenso però l’Atalanta recupererà due calciatori, come già riferito nella giornata di ieri: Alejandro Gomez e Josip Ilicic. Certo il ritorno dell’argentino, mentre sullo sloveno c’è ancora qualche dubbio ma più legato alla forma fisica che potrebbe non essere ottimale per partire da titolare.

Appuntamento domenica, alle ore 12:30, per Atalanta-Milan. Una gra importante per entrambe le squadre, che vogliono vincere per trascorrere al meglio il Natale. I nerazzurri vengono dalla sconfitta, inaspettata, contro il Bologna. I rossoneri invece dallo stop immeritato contro il Sassuolo in casa, dopo due vittorie consecutive tra Parma e Bologna.

