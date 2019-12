Calciomercato Milan, offerta ad Haaland. Rispunta Xhaka – VIDEO

Il Milan si è iscritto alla corsa per il 19enne attaccante Erling Braut Haaland, sorpresa del Red Bull Salisburgo con 28 gol in 22 presenze stagionali. Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, il club rossonero ha offerto un ingaggio da ben 5 milioni di euro annui al talento norvegese. Nel suo attuale contratto c’è una clausola da circa 20 milioni che può farlo partire a gennaio. Più squadre lo vogliono. Haland può essere un’ottima alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Per quanto riguarda il centrocampo, rispunta il nome di Granit Xhaka. Il 27enne svizzero può lasciare l’Arsenal nel mercato invernale. Piacciono pure Stanislav Lobotka del Celta Viga e Sander Berge del Genk.

